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美國官員指出，習近平在解放軍內部展開一波調查行動，董軍捲入其中，目前尚不清楚董軍面臨何種貪腐指控。報導提到，中國駐美大使館拒絕對此發表評論。 董軍一周前曾出席在寮國永珍舉行的東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus），外媒當時指出，董軍拒絕與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會談，理由是美國日前宣布對台軍售。



董軍一周前曾出席在寮國永珍舉行的東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus），外媒當時指出，董軍拒絕與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會談，理由是美國日前宣布對台軍售。 若董軍涉貪，也將成為連續第三任中國國防部長任內出現違紀事件，2018至2023年出任中國防長的魏鳳和，2023年9月爆出涉嫌嚴重違紀違法，今年被開除黨軍籍。繼任的李尚福2023年3月12日接任，只做到2023年10月24日，因涉嫌嚴重違紀違法，同樣被開除黨軍籍。



若董軍涉貪，也將成為連續第三任中國國防部長任內出現違紀事件，2018至2023年出任中國防長的魏鳳和，2023年9月爆出涉嫌嚴重違紀違法，今年被開除黨軍籍。繼任的李尚福2023年3月12日接任，只做到2023年10月24日，因涉嫌嚴重違紀違法，同樣被開除黨軍籍。

中國連續三任國防部長出包？英國媒體《金融時報》披露，中國國防部長董軍涉入貪腐醜聞，目前正在接受調查，董軍在2023年12月接任國防部長一職，前兩任的魏鳳和與李尚福目前都已被雙開。根據金融時報報導，引述消息人士披露，中國國防部長董軍涉入貪腐醜聞，他成為連續第三位因涉嫌貪腐而被調查的現任或前任中國國防部長。