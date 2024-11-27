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中華隊勇奪「Premier 12」世界12強棒球錦標賽冠軍，台中市政府邀請市民共同見證，搶先展示極具紀念價值的中華隊球員簽名球，以及由冠軍應援團CT AMAZE女孩簽名的棒球。市府表示，這兩顆簽名球自今(27)日至29日，限時三天在台中市政府惠中樓1樓展出，開放市民近距離欣賞，分享這份屬於全台灣的驕傲。此外，這兩顆簽名球將作為台中購物節大獎並於11月30日抽獎，榮耀與幸運的得主共享。運動局代理局長游志祥表示，市長盧秀燕上任後打造「酷城市，酷運動」，尤其在棒球運動的推廣不遺餘力，每年都會前往洲際棒球場慰勉在地球隊中信兄弟及觀看賽事。日前更宣布此次賽事中華隊獎金加碼為冠軍70萬、亞軍50萬、季軍30萬元，其中中繼投手陳冠偉出生台中，為台灣體育運動大學畢業的好手，本次中繼出賽五場，防禦率1.80，表現優異，盧市長強調對英雄的鼓勵要及時，以實質的行動激勵選手。游志祥強調，中華隊睽違32年獲得成棒世界級三大賽決賽金牌，為了感謝陳冠偉選手傑出的表現，台中捷運提供設籍台中的球員陳冠偉終身免費搭乘捷運，此外運動局結合「臺灣英雄 世界第一」熱潮，推出加碼活動，11月26日至12月27日，為期32天，前往運動中心或港區運動公園，即享健身房2人同行1人免費1小時優惠。經發局長張峯源表示，11月30日長億夜市行銷活動結合購物節抽獎，將由盧市長以彩球機抽出中華隊全隊簽名球及CT AMAZE 應援女孩簽名球各一名幸運得主，再抽出百萬汽車得獎人一位，並Call-out給這三位中獎的幸運兒，與現場民眾一起感受中獎的喜悅氛圍，提醒民眾當天手機記得充飽電、打開鈴聲，準備接聽市長來電通知中獎的喜訊。他呼籲，民眾在11月27日至29日到台中觀賞簽名球的同時，趕快在台中消費並下載「台中通TCPASS」，將消費發票及收據登錄於活動APP，參加台中購物節就有機會抽到中華隊球員簽名球、應援女孩簽名球、百萬汽車，還有12組10萬元現金、1,100組3千元現金等大獎。