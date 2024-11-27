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▲寮國民風淳樸，深受外國旅客的喜愛，然而近期的假酒案震驚國際。圖為外國遊客走在寮國街道。（圖／美聯社／達志影像）

▲19歲澳洲女生本月在寮國喝到摻入甲醇的雞尾酒而喪命。（圖／翻攝自臉書）

寮國旅遊客棧疑似提供加甲醇的雞尾酒而造成6名歐美遊客猝死，引發國際社會震驚，外國媒體如《CNN》、《BBC》和《美聯社》都報導此案件，由於釀成國際醜聞，寮國當局擴大辦理，目前警方抓了客棧的所有外國籍員工調查。綜合外國媒體報導，寮國政府對喪命遊客的家屬致以深切哀悼，並表示正在調查事故原因。六名死者包括兩名丹麥人、兩名澳洲人、一名美國人和一名英國人。他們是在這個月12日在寮國旅遊城鎮萬榮（Vang Vieng）喝酒後，疑似甲醇中毒死亡。寮國首都萬象以北約130公里的觀光小鎮萬榮，以豐富的水上活動聞名，許多遊客喜歡在水中玩水、玩獨木舟、跳水或游泳後，上岸喝兩杯酒，但疑似因此喝到假酒，造成6名歐美遊客猝死。警方近期逮捕提供假酒的客棧經理和7名員工，詢問多起假酒死亡案的線索，而被捕的8人都不是寮國公民，而是來自越南的打工者。寮國政府表示，目前正積極調查事情發生的原因和經過。本月兩名年僅19歲的澳洲少女在寮國旅遊時，因喝到摻入甲醇的雞尾酒而喪命，讓許多外國遊客擔心渡假時也意外猝死。有英國遊客告訴《BBC》，她們打算放棄在度假時喝酒，也不想喝當地的伏特加。目前英國和澳洲當局都在官方網站上提醒公民在寮國旅遊期間飲酒時，須提防假酒，避免甲醇中毒。然而有時難以辨別假酒，有些旅客便表示雖然喜歡寮國的純樸民風，但近期不會在當地喝酒，以防出現意外。