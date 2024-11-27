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台北股市今（27）日終場收在最低點22334.78點，下跌343.98點或1.52%，日K連3黑、並且失守季線關卡，成交量為3717.33億元；其中三大法人合計賣超421.37億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2賣」賣超409.86億元；投信「連8買」，今日買超26.16億元；自營商（自行買賣）「連2賣」賣超37.67億元，合計三大法人賣超421.37億元。美國聯準會昨日公布會議記錄，再加上以色列與黎巴嫩達成停火協議，助攻尾盤走勢，四大指數多數收紅，唯獨與台北股市連動較大的費半指數收黑，也因此拖累台北股市今日開盤續跌13.18點、來到22665.58點，尾盤在賣壓的襲擊下，終場收在最低點22334.78點，下跌343.98點或1.52%，日K連3黑、並且失守季線關卡，成交量為3717.33億元。中小型股同樣也遭到賣壓襲擊，不過櫃買指數開盤是表現強勁的，上漲0.26點、來到259.98點，最高一度來到260.83點，不過隨後遇到空方突擊跳水翻黑，終場同樣收在最低點255.4點，下跌4.32點或1.66%，日K連2黑，並且失守短期均線5日、10日線，成交量為858.52億元。權值股表現跌多漲少，權王台積電早盤獨自走高，以1010元平盤價開出，盤中最高一度來到1020元、上漲10元，不過尾盤遭到賣壓襲擊，最後一盤爆出7470張賣單，終場收在最低價1000元，下跌10元或0.99%，驚險站穩千金股行列，日K連3黑、並且跌破季線關卡，拖累大盤指數就有點82點；鴻海開低走低，以200.5元開出、下跌2元，終場收在最低價196.5元，下跌6元或2.96%，日K連2黑、並且跌破季線關卡，拖累大盤指數就有27點；聯發科也是在盤下開出，下跌10元、來到1270元，雖然盤中一度翻紅來到1285元，不過隨後立即翻黑，終場也是收在最低價1250元，下跌30元或2.34%，失守10日線。今日個股成交量排行榜前五名為：神達、金寶、泰金寶-DR、陽明、富喬；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、長榮、神達、緯穎。