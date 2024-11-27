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▲《艾嘉食堂》記者會上曾出現過的「邁向必比登」招牌，是舒華送上的見面禮。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲（左）楊祐寧突發奇想叫舒華教大家性感舞蹈，舒華不藏私，送上(G)I-DLE最性感的歌曲「Nxde」舞步。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲楊祐寧被讚跳得好，還自曝自己是熱舞社。（圖／泰坦星文創影視提供）

《艾嘉食堂》營業額創新高，新實習生舒華亮相，韓女團光環讓全體職員期待又好奇！舒華身為世界知名韓國女團(G)I-DLE成員之一，職員們對她卻一無所知，讓初見面的氣氛微微害羞，幸好舒華提前準備了禮物，讓食堂氣氛立刻熱絡了起來，原來《艾嘉食堂》記者會上曾出現過的「邁向必比登」招牌，是舒華送上的見面禮，結果卻收到楊祐寧搞笑回應：「你幫我們掛在一個比較不會被客人看到的地方。」舒華甚至現場教韓文又教跳舞，表現最好的楊祐寧還自爆曾是熱舞社。《艾嘉食堂》營業第二週，營業額達到歷史新高，但王大陸的雞蛋糕擺盤依舊像是「藝術品」一般，讓人難以理解，讓楊祐寧看了笑說：「拿湯匙給我，我都會想把王大陸砸死！」結果王大陸竟然趁楊祐寧不注意直接把「藝術擺盤」雞蛋糕送上桌，讓楊祐寧直呼：「不能換人嗎！」事實上，王大陸比其他職員提早畢業，大家從3天前就開始感到不捨，但又希望他離開前，把吧台需要的材料，像是冬瓜茶、愛玉多準備一些，甚至還被柯佳嬿點餐想喝綠豆湯，讓他「離職」前反而變得超忙碌。繁重的食堂工作，也讓職員們開始逐漸無法顧及自己的妝髮造型，既是主廚、又像是媽媽的張艾嘉，每天早上仔細查看大家的外型，貼心提醒：「不可以出現蘇梅島的樣子！不可以越來越邋遢！」 王大陸因為穿不下張艾嘉買的食堂制服，搬出好兄弟彭于晏救援，表示：「彭于晏可能都穿不下這件！會炸開！」讓張艾嘉忍不住碎碎念直呼，彭于晏拍戲的時候真的很瘦，王大陸因此立下誓言，「瘦下來會穿上制服拍照傳給張姐看！」午餐前楊祐寧突發奇想叫舒華教大家舞蹈，舒華讓大家選要性感舞風還是Hip-hop，楊祐寧立刻叫上王大陸一起學性感舞蹈，舒華大方為大家送上(G)I-DLE最性感的歌曲「Nxde」舞步，讓大家驚呼：「這真的可以播嗎？」楊祐寧則搞笑直呼，最想學的是舒華甩頭髮，而相較於柯佳嬿肢體障礙般的舞姿，楊祐寧被讚跳得好，還自曝自己是熱舞社，「要不是沒有安全帽我現在就頭轉了！」舒華也教大家各自的韓文名字唸法，《艾嘉食堂》職員們竟變成了「A咖」、「油膩」、「鐵路」，午餐後他們帶著舒華上街發傳單，竟直接躲進咖啡廳吹冷氣，還玩起疊疊樂，張艾嘉只能獨自一人留在食堂包餃子。更多精彩內容請鎖定《艾嘉食堂》第8集，11月30日本週六晚間8點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間10點上線，華視主頻則於隔週六晚間8點播出。