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藝人賈永婕上任101董事長後風波不斷，近日被質疑拿101公器私用，又遭指不當開除員工，今（27）日中午他不忍了，於個人臉書上開直播一一回應外界爭議，澄清過程中一度情緒失控，談及提到女兒時更激動落淚，也對於疫情期間募捐抗疫神器遭指有私心，她委屈表示「「我要冒著生命風險耶！那個時候沒有人要進醫院耶！」。賈永婕首先先針對被指不當開除員工一事說明，她直指這是惡意爆料，強調沒有友人拜託，都是不認識的人關說，而是好「好多好多人」，從四面八方碰碰碰的來，而他自己去了解該名員工的意願和態度後，得到的都不是很正面的，自認在所有處理過程是沒有瑕疵的，也一切都按照勞基法規定良性溝通處理，最後達成協議，資遣費還優於規定所需的，因此認為這件事不是友人，而是各方勢力請我該怎麼做，「只是我的作法不是符合他們的期望」。再來第二點要澄清的是，101大樓點燈打出「德杰集團 永婕同心」，被質疑公器私用，為了澄清，賈永婕強調所有事情都要回到整件事的脈絡還有時間點，因此她表示，她在10月25日公司內部開會時提案是獲得一致通過，並反問「當時有誰在關心12強？」、「就算有關心，那時候也是不看好我們的棒球的」，但她很堅持要為中華隊加油集氣，又剛好碰上大谷翔平50/50紀念球在101展覽，所以她提出「你捐款我點燈」活動，但要號召前自己必須先站出來，別人才會挺，所以德杰公司率先響應「因為當時沒有人要支持我」、「101沒有這樣做過」，她也透露，很多企業評估這個效益不大，偏向把廣告費用實質在產品，而不是用來幫中華隊加油，也擔心等公司被打燈那天會不會中華隊輸了？賈永婕坦言，她也不知道她是哪來的勇氣跟拼勁，她就是要點！所以第一天點燈是11月10日開始，並列出10間響應企業「11/10昇恆昌 、11/11順億漁業、11/12霈方國際、11/13遠雄文教公益基金會、11/14佳值集團、11/15國美機構、11/16雲豹能源、11/17海悅國際、11/18德杰集團、11/19羅麗芬控股」，賈永婕更哽咽表示，這些就是我的朋友、他們挺我、支持我的理念，這些捐款也會全部贊助偏鄉打棒球的孩子。至於11月18日才輪到德杰集團點燈，賈永婕說，是因為因為比賽結束，沒有人要點燈，我老公跟我說沒關係，今天不管輸或贏，我們都要支持中華隊，所以壓了最後一天，「就算輸了還是可以加油」，最後還是點這8字「德杰集團 永婕同心」，卻被指公器私用，賈永婕則說「德杰集團這方面很堅持：這就公司的slogan，為什麼不能打」。最後，3年前她號召捐款購買「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統給醫院，被稱「防疫女神」，遭指是有受到高人指點，藉做公益幫助女兒就讀美國南加大，針對此指控，她也一度哽咽，委屈提到不是媽媽幫做公益，如果她要做她要捐，乾脆把錢捐給學校不就好了！而在疫情期勤跑醫院，她更難掩激動情緒「我要冒著生命風險耶！那個時候沒有人要進醫院耶！」，被批評「用有錢人特權，以慈善美名來包裝自己，她無語表示「我需要回應嗎？我們有錢又願意分享不行喔？」，最後他自信表示「正派的人，在公司裡都會很愛我，真的」。