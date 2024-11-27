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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，今（27）日天中午抵台，展開為期九天的參訪，成員包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩。稍早馬英九基金會執行長蕭旭岑分享，馬龍下機後第一餐，就到春水堂人文茶館大啖美食，「喝了快一杯的珍奶，還吃了香菇肉燥麵！」馬龍今天身穿淺色西裝，現身桃機粉絲嗨翻，更有群眾尖叫喊著「馬龍再來一球」。不過，馬龍和楊倩並未接受採訪，在現場工作人員的引導下，一行人上了前來的迎接的大巴。下午約2時30分左右，馬龍一行人現身中山女高。蕭旭岑稍早受訪時分享，下飛機後第一餐就吃「春水堂人文茶館」，是台灣珍奶發源地，馬龍也喝了快一杯的珍奶，也吃了台灣有名的「香菇肉燥麵」，因為他是東北人，他說很好吃，「那我跟他講說未來幾天你會吃很多！所以你還是要節制」。蕭旭岑也說，但馬龍竟回他，自己身材保養得很好，能夠拿到桌球最佳成績，應該名不虛傳、非常克制，馬龍也跟他分享，到機場看到這麼熱情的粉絲，且竟在飛機來之前來幾個小時就排隊了，加上今天台灣天氣又特別好，「覺得台灣有這種春暖花開的感覺」。