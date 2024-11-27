河馬雖然長相溫馴憨厚，但咬合力卻是哺乳動物中最強者，約有2268公斤，是動物園中最令遊客好奇的明星動物之一。中國近日就有一段影片爆紅，有成群遊客開車排隊等著投餵河馬，沒想到卻接連失敗，讓張大嘴巴期待美食的河馬表情相當無言，彷彿在抱怨「我嘴巴還不夠大？」搞笑畫面讓87.5萬名網友看了全笑翻。
近日微博瘋傳一段影片，只見成群遊客們正開車排隊準備餵食動物園內的河馬，當時河馬張大嘴巴期待被投餵，卻與這群遊客們沒什麼默契，先是嘴巴太早闔上而錯失美食良機，接著又有人丟水果的力道不精準，導致整串芭蕉掉進河馬嘴巴後又滾出來，讓河馬表情相當無言，貌似在碎念：「我嘴巴還不夠大？」
影片曝光後，網友們也紛紛笑噴留言，「張了一天嘴下班餓暈了」、「餵了，又沒餵」、「表情只能用無語來形容」、「河馬：我這一天也怪不容易的」。還有人將這段影片比喻成自己的人生經歷感嘆，「像我一樣，老天賞飯吃，都吃不著。」
事實上，台灣六福村主題遊樂園近年才推出「河馬互動體驗」，遊客可以搭乘蒸汽小火車「河馬體驗專屬VIP車廂」進入草食動物區，並步行探險深入草原秘境探索河馬的棲息地，近距離觀察並解開河馬大嘴巴的秘密，現場感受河馬進食的震撼畫面。每日只有13:00時段的場次，每梯次限12人，體驗時間約60分鐘，無年齡限制，一人只要800元，有興趣的民眾不妨報名看看吧！
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事實上，台灣六福村主題遊樂園近年才推出「河馬互動體驗」，遊客可以搭乘蒸汽小火車「河馬體驗專屬VIP車廂」進入草食動物區，並步行探險深入草原秘境探索河馬的棲息地，近距離觀察並解開河馬大嘴巴的秘密，現場感受河馬進食的震撼畫面。每日只有13:00時段的場次，每梯次限12人，體驗時間約60分鐘，無年齡限制，一人只要800元，有興趣的民眾不妨報名看看吧！