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秋冬為呼吸道傳染病的好發季節，特別是65歲以上長者為重症、死亡率高風險族群，疾管署今（27）日表示，去年10月起擴大提供公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗、23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗措施已滿1年，當時已接種第1劑13價疫苗者，即日起可接種23價疫苗，以獲得完整保護力，預估年底前陸續有35萬名長者符合接種資格，呼籲民眾踴躍施打。疾管署表示，肺炎已位居我國10大死因第3位，其中，肺炎鏈球菌是肺炎常見致病菌，依據監測資料顯示，截至今（2024）年11/25為止，已累計268例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，病例數為5年來同期新高，其中有32例死亡，病例中以65歲以上民眾佔39%，且男性佔比65%為多。為了降低肺炎鏈球菌感染對長者的健康影響，疾管署去年底擴大推動65歲以上民眾肺炎鏈球菌疫苗接種計畫，其中，從未接種過肺炎鏈球菌疫苗者，可公費接種1劑13價疫苗，間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週），再公費接種1劑23價疫苗。疾管署表示，由於今年是開放公費接種滿1年，已接種13價疫苗的民眾，呼籲接續接種23價疫苗，若為已接種過23價疫苗者，則記得再去施打13價疫苗，完成1+1接種，才有完整免疫保護力，有效減少IPD發生風險及疾病負擔。同時呼籲未接種過肺炎鏈球菌疫苗的長者，請儘速前往接種。疾管署表示，根據研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力達75%，預防勝於治療，請符合資格的民眾儘速安排接種，減少疾病威脅。