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▲反光背心設計多用途，可穿於身上或掛於代步車椅背，大幅提升辨識度，保護長者安全。（圖／屏東縣府提供）

為提升高齡者步行或騎乘電動代步車的安全性，屏東縣府特別製作1,000件人車兩用反光背心，今（27）日由縣長周春米親自前往屏東市北興社區發送，並進行交通安全宣導。周春米表示，據統計今年屏東縣行人交通事故中，高齡者占比最高，尤其夜間行走或騎乘代步車時，因能見度不佳容易發生意外。為保障長者安全，縣府特別訂製1,000件反光背心，未來將由社會處陸續發送至各社區關懷據點，盼能有效降低交通事故風險。周春米強調，反光背心設計多用途，可穿於身上或掛於代步車椅背，大幅提升辨識度，保護長者安全。她也向長者提醒重要的交通安全觀念，包括「不隨意穿越馬路」、「騎車需具備駕照」，以及「經過無號誌路口務必停看聽」。透過宣導，期望幫助長者建立良好的用路習慣。縣府交旅處指出，除了發送反光背心，當日還邀請「路老師」進行道路安全宣導，透過寓教於樂的方式，讓長者深入了解用路風險與最新交通規定。近幾個月來，縣府積極安排「路老師」深入鄰里，強化高齡者的安全用路意識。