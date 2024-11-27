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網紅「館長」陳之漢日前直播自爆過去做過「球版」、也就是地下運動賭盤，並稱「我在賭博的時候，你還在媽媽十塊、七七乳加。」引發爭議。對此，館長的好麻吉、民眾黨立院黨團總召黃國昌今（27）日回應，館長自己後來有說明，也有勸大家不要重蹈覆轍，「我覺得大家都應該要引以為戒」。世界12強台灣勇奪冠軍，再掀全國棒球熱。館長日前直播被網友問到有沒有在看職棒時，則語出驚人自爆曾經做過「球版」，所以看得很認真。他並表示，「我在賭博的時候，你還在媽媽十塊、七七乳加。」語氣引發球迷不滿。不過，館長後來解釋，自己從不避諱談論染黑的過去。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今下午黨團協商前受訪表示，館長昨天已經在自己的直播中做說明，「我覺得大家都應該要引以為戒」。他更嗆聲，對於職棒打假球、賭博，甚至有像林秉文、鱸鰻那種在那邊打假球迫害球員的事情，他早在12強以前，今年夏天就開過公聽會。「這種事情對整個社會，大家要共同防制，不要等到12強，一堆政治人物才跑出來蹭，早就應該要正視這個問題了！」