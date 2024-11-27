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▲雖然大陸冷氣團南下影響台灣，不過乾冷空氣含量多，本週全台雲量少、降雨機率低。（圖／中央氣象署）

▲入秋首波「大陸冷氣團」抵達，將一路影響到週六，最冷的時段落在週五深夜至週六清晨。（圖／中央氣象署）

今（27）日大陸冷氣團南下，除了讓台灣氣溫降低外，也順勢將乾冷空氣帶下來，前中央氣象局局長鄭明典也分享，衛星雲圖中拍下清晰的「澎湖黑水溝」，已經好久不見了，主要是雲量相比前陣子明顯減少出現的結果。鄭明典表示，黑水溝和海流密切相關，有很長一段時間，黑水溝很不明顯，加上雲量偏多，感覺很久沒看到黑水溝，今天黑水溝對比清晰，但也只是一小段，到澎湖北邊之後還是很不清楚。黑水溝是什麼？據「台江國家公園管理處」網站的資料顯示，台灣海峽的海流，在靠近台灣的沿岸終年都向北流，而在澎湖水道則是海峽水流最湍急的地方。當湍急的潮水帶走水中的沈積與雜屑，讓海水少了許多反射陽光的物質，使光線可以貫穿到深處，反映出來有如墨黑般的深藍色澤，所以稱為「黑水溝」。近期天氣部分，中央氣象署科長林伯東說明，隨著大陸冷氣團南下，明天到週六清晨受氣溫普遍偏低，且因為天氣較乾，有輻射冷卻作用，台北低溫只剩12度左右，週五到週六日清晨，中部以北、宜蘭等局部地區將會有10度低溫。