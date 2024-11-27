我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《廚師的迫降:客家廚房》舉辦開播記者會，江宏傑（左起）、温昇豪、利特、廚師李元日、 Judy一同出席。（圖／記者吳翊緁攝）

▲利特說自己要比SJ其他成員更常來台灣。（圖／記者吳翊緁攝）

客家電視台實境節目《廚師的迫降:客家廚房》今（27）日舉辦開播記者會，SuperJunior利特、廚師李元日、温昇豪、江宏傑、 Judy一同出席，利特和李元日一大早特地飛來台灣參加，利特一開口就先恭喜台灣勇奪12強賽冠軍，還大讚「林昱珉」選手表現很厲害，另外也少不了用客語打招呼，而對於粉絲開玩笑說SJ成員把台灣當廚房跑，他笑說他的目標是「比其他成員更常來台灣」。利特在今年9月時來到台灣錄製《廚師的迫降:客家廚房》，開餐車到棒球場外賣漢堡，吸引不少路人目光，當時他還有進場看比賽，而最近剛結束的12強賽，利特也有關注，冠軍賽結束時他就在直播時提到台灣得冠軍一事。今日記者會一開始，正式打招呼前他就說：「想先恭喜台灣獲得12強賽冠軍，看了林昱珉優秀的表現，再次陷入了台灣棒球的魅力！」還笑說可能是當初在棒球場外開餐車時，節目的氣運有傳遞到台灣選手去，看了比賽覺得很棒，也相信台灣棒球在未來的發展一定會更好。而因為SJ成員都很常來台灣，粉絲會開玩笑說他們把台灣當廚房走，韓星之間還會有比誰更常來台灣的「灶咖大戰」一說。利特對此也笑說小分隊D&E、圭賢都才剛來台灣，但他私心想要比他們更常來台灣，「他們來幾次，我就要比他們多來一次，台灣來說比起說是廚房，我覺得更像家！」