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▲邱淑貞（右）坐在椅子上休息，而旁邊一起坐著的男性似乎就是老公沈嘉偉（中）。（圖／取自是Mino阿 小紅書）

56歲香港女星邱淑貞昔日是許多人心中的「夢中情人」，但在1999年嫁給富商沈嘉偉後鮮少出現在螢光幕前，全心投入家庭生活，照顧3個女兒。沒想到近日有粉絲在尼泊爾寺廟捕捉到野生邱淑貞，要求合照時她也一口答應，粉絲還瘋狂稱讚邱淑貞「妳怎麼這麼漂亮！」有粉絲前往尼泊爾的千佛寺參加開光儀式，現場聚集許多信徒，但沒想到邱淑貞也是其中一名，該名粉絲還透露，當天邱淑貞還帶著自己的女兒，稱讚女兒既有禮貌又漂亮。粉絲回憶，當時自己看到邱淑貞太興奮，一直反覆說「妳怎麼這麼漂亮」，最後再提出合照要求時，她也一口答應，還說「那我帶個墨鏡」。讓該名粉絲稱讚邱淑貞超親民。隨後粉絲還發出一張照片，從照片中可以看到邱淑貞坐在椅子上休息、聊天，而聊天對象似乎就是丈夫沈嘉偉。實際上，邱淑貞已經禮佛多年，也時常做善事回饋社會，而過去有傳聞指出她刻意拜佛求生下男孩，但早在多年前邱淑貞出席一場活動時就澄清過，與丈夫並未刻意強求小孩性別，也沒有刻意求佛賜子，強調很滿意現在的生活。