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▲有球迷特別準備禮物要給球王馬龍。（圖／記者林怡昕攝，2024.11.27）

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，今（27）日天中午抵台，展開為期九天的參訪，成員包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩。馬龍一行人稍早抵達中山女高，進行第一個參訪行程，更有粉絲早早在現場，就為了一睹球王風采，馬龍現身後，粉絲全嗨翻甜喊「馬龍！」馬龍今天身穿淺色西裝抵台，現身桃機時粉絲全嗨翻，更有群眾尖叫喊著「馬龍再來一球」。不過，馬龍和楊倩並未接受採訪，在現場工作人員的引導下，一行人上了前來的迎接的大巴。這次陸生團訪台第一站，就是到中山女高參訪。約莫2時左右，中山女高外已經有許多球迷聚集，就是為了一睹球王風采。更有熱情粉絲準備禮物要給馬龍。馬龍一行人下車後，步行進入中山女高，粉絲一看到馬龍，立刻大喊「龍哥！」馬龍也熱情揮手致意，並露出燦爛笑容，讓現場球迷直呼「都值了」、「本人比想象中還高！」