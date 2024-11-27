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臺中市政府警察局警犬隊不定期支援各外勤單位執行任務，針對轄內酒吧、夜店及KTV等娛樂場所執行擴大臨檢行動，並派出拉布拉多緝毒犬Dottie與Google出勤，藉由牠們靈敏的嗅覺，全力搜尋毒品藏匿處，透過牠們的專業訓練，警方能夠更有效地發現潛藏的毒品，並進一步進行調查與取締，防範有漏網之魚的情況發生。警方指出，市面上毒品種類繁多，不少毒品為了逃避查緝，刻意偽裝成電子菸彈、糖果、飲料等，讓人不易察覺，甚至可能導致民眾在不知情的情況下誤食。此外，青少年常因為好奇心而被誘導接觸毒品進而誤入歧途。這些狀況不僅提升了毒品犯罪的隱蔽性，也加大了警方以人力查緝的挑戰。這個情況下緝毒犬就發揮了強大的搜緝功能。俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）成為新毒害，原本是一種麻醉性藥物，用於醫療領域，作為短效靜脈麻醉劑。然而，近年來不肖分子將其用於非法用途，混入電子煙液中供吸食，因其能在短時間內讓使用者進入意識模糊、癱軟無力的狀態，毒品審議委員會已將依托咪酯類從三級毒品升級為二級毒品。警方提醒民眾，切勿因好奇嘗試來路不明的電子煙產品，尤其是標榜「特殊口味」或無法明確標示成分的商品。青少年群體更需警覺，避免因流行或同儕壓力接觸此類物品。家長與教育單位應加強毒品辨識與危害宣導，共同防範新興毒品侵害。隨著毒品形狀、外觀與包裝日新月異，緝毒犬的重要性愈加凸顯，緝毒犬憑藉其天生敏銳的嗅覺，能夠快速分辨出毒品的氣味，即使是偽裝過的物品，也逃不過牠們的「金鼻子」。警方強調，有了緝毒犬的輔助，大幅提升了查緝效率，成功阻止毒品流入市場，保障民眾安全。警犬隊表示支援臨檢行動的重點是針對酒吧、夜店及KTV等高風險場所，這些地方往往是毒品交易與使用的熱點。警方希望透過這樣的檢查，能夠有效遏制毒品的流通，並提高社會大眾對毒品危害的認識。