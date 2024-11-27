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一名22歲中國籍男子不慎跌入泰國一處廢井，呼救了72小時都人理，呼喊聲持續三天三夜，因為一開始村民們誤會是「餓鬼作亂」，找人來處理時發現是活人遇難，連忙聯絡警察和消防局將人救出。綜合外國媒體報導，事發地位於泰國達府（Tak）美索縣汪塔堅村（Ban Wang Takian）一處靠近泰緬邊境的叢林，救難人員接獲報案後，立即與駐守泰緬邊境的特種部隊、美索縣行政部門和警方聯繫，組成搜救隊伍，徒步走進叢林深處，終於循著微弱的呼救聲，於25日凌晨1時在一口廢棄水井內發現受困男子。中國籍青年姓劉（Liu），名叫川義（Chuanyi），今年22歲。救難人員發現劉男時，他已經體力透支，躺在井底動彈不得，經過30多分鐘的搶救，總算把他平安帶出水井。所幸劉男傷勢並不嚴重，僅有左手腕骨折腫脹和身體多處挫傷，目前在醫院接受治療。美索縣救難人員宮西里拉（Kunsirirak Kongpak）表示，當地村民3天前就聽到詭異呼救聲，而且幾乎每小時響起一次，到了晚上更是頻繁，有人懷疑是「餓鬼在討施捨」，嚇得大家不敢在夜間出門，直到有村民報警求助，救難人員和軍警前來走訪才查明真相。警方表示，不知他是如何跌入那口深12公尺、沒有蓋子的廢棄水井。警方初步推測，青年可能是迷路誤闖叢林，不慎跌落井內，三天三夜沒人發現，飢寒交迫，只能靠微弱的呼救聲求生，幸好最終被救出才沒餓死變真的「餓鬼」。