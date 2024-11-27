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網紅「館長」陳之漢25日直播自爆過去做過地下運動賭盤，並稱「我在賭博的時候，你還在媽媽十塊、七七乳加」，引發爭議；26日再稱「以前我們這時代每個人都做簽賭」；對此，政治工作者周軒表示，「抱歉我不是人」館長自爆簽賭後，昨日再開直播表示，「台灣人不要過於虛偽，我們那個年代啦，聊天室很多人可以出來幫我講話啦，拍謝齁，做球板賺水錢，我們那時代跟山一樣多，一堆人家正常工作，天下球板拿個板、賺個水錢」。周軒今（27）日在臉書上PO出一張館長的直播截圖，圖中正是館長在直播中說「以前我們這時代每個人都做簽賭」；周軒對該圖的配文是則是「抱歉我不是人」，嗆辣回應引網友紛紛留言，「完美的詮釋了自己吃屎就覺得人類是以屎為生的動物」、「自己爛可以不要把我牽拖下去嗎」、「他預設應該是我們這代的黑道，畢竟他以前就真的是黑道」、「土立土及」。