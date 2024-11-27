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美國感恩假期將至，今年美國總統拜登（Joe Biden）也依照傳統，在白宮特赦了兩隻白羽毛火雞，使牠們免於成為感恩節的餐桌美食，而這也是拜登最後一次在白宮主持這項年度傳統活動。綜合媒體報導，拜登在25日時，於白宮進行傳統的赦免火雞的活動。由於拜登將於明年1月20日卸任，交棒共和黨總統當選人川普（Donald Trump），這是他最後一次主持這項年度傳統活動。拜登在感恩節火雞赦免儀式中，赦免名為「桃子」（Peach）和「花兒」（Blossom）的2隻火雞，讓牠們免於成為餐桌上的佳餚，能夠繼續「保持冷靜咯咯叫」。接下來牠們也將被送往明尼蘇達州的美國農場度過餘生。拜登在白宮南草坪告訴大約2500名群眾，這項活動標誌著華盛頓假期季節的正式開始。由於這也是他最後以總統身份在這個假期發表談話、並表達感謝與感激之情。「所以讓我告訴你們，這是我畢生的榮耀，我將永遠心懷感恩」。不過針對美國總統在卸任前例行性實施的人道特赦上，拜登開玩笑表示，「他們告訴我，今天這裡有2500人都在尋求特赦」，但他表示唯獨有個人他不會特赦，那就是他的兒子杭特（Hunter Biden）。杭特今年稍早在購買槍枝時，對非法使用毒品一事說謊，在今年6月被定罪，並在另一起逃稅案中認罪。有關總統特赦火雞的傳統由來有多種說法。美國前總統杜魯門（Harry Truman）在1947年，首度獲得美國的火雞農民贈送火雞，而這個傳統也延續了下來。前總統甘迺迪（John Kennedy）則在1963年決定，把贈送給他的火雞送回農場。不過第一位正式在白宮特赦火雞的總統則是老布希（George H.W. Bush）。