我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾智希（右圖右）、李又汝寒流下水拍戲，李又汝竟然還忘了帶胸貼。（圖／民視提供）

曾智希近來忙拍民視八點檔《愛的榮耀》，她和李又汝因劇情需要，必須在寒流時下水，曾智希穿上黑色爆乳泳裝，腰間還有挖洞設計，全身零贅肉讓網友大讚她身材實在太好，而李又汝則是忘記帶胸貼，被曾智希笑「太誇張了」。曾智希和李又汝為戲在寒流天下水，兩人的泳裝都很性感，尤其曾智希大膽選了腰間有挖洞的設計，展現出零贅肉的好身材，李又汝為了這場戲，特別挑選了一件合身的泳衣，但卻忘了準備胸貼，曾智希二話不說，不僅幫忙找墊子，還大方借出自己的胸貼給李又汝。曾智希笑說，「看到她這麼慌張，我當然要幫忙啊！不過我沒想到她居然沒帶胸貼，女明星怎麼會忘記帶，真的太誇張了！」除了胸貼危機，兩位女星在寒冬中戲水也吃足了苦頭，曾智希透露，她之前曾許願要去泡溫泉，沒想到這次拍攝卻遇到大寒流，讓她冷到直打哆嗦，「從此以後，我再也不敢亂許願了！」而李又汝則因為之前感冒還沒完全康復，這次又泡在冷水裡，讓她擔心病情會加重。幸好，劇組前輩兵家綺分享了冬天拍落水戲的撇步，就是下水前喝感冒熱飲，讓李又汝感到非常暖心。