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▲郭俊麟（右）與陳冠宇（左）兩人交情相當好。（圖／郭俊麟Threads）

▲世界棒球12強中華隊投手陳冠宇（左）、郭俊麟（右）在這次年紀較輕的中華隊扮演老大哥的角色，除了帶動學弟也投出精彩表現，是中華隊奪得金牌的功臣之一。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

中華隊在世界棒球12強賽擊敗日本勇奪金牌，台灣英雄們也將拿到至少700萬元的國光獎金，昨（26）日總統賴清德在接選手致詞時，也笑稱「想結婚還在猶豫的，可以結婚了」，而人還在日本的郭俊麟也立刻照做，直接向麻吉陳冠宇單膝跪地求婚，畫面立刻引爆球迷轟動：「你們太聽話了吧！」本次世界棒球12強賽中，讓許多過去沒特別關注棒球的國民，見識到台灣英雄的厲害，而本次中華隊陣中投手群已經是老大哥等級的郭俊麟及陳冠宇，更扮演好了賢拜的角色，帶領其他年輕人為台灣組建起鐵牛棚陣。此外，目前效力於統一獅的投手郭俊麟本次12強賽事過程，常在社群上發文與球迷分享比賽心聲，還有骰子「666」慶祝手勢也成為全民皆知的新梗，人氣直接大飆升，IG粉絲已經突破10萬。至於樂天桃猿的陳冠宇，則「三朝元老」，連三屆都代表中華隊出賽12強，不過在網路社群上相對低調，但這次也常出現在郭俊麟的社群鏡頭上，過去兩人都是旅日投手，因此感情也特別深厚。昨（26）日為了台灣英雄舉辦的「棒球英雄 台灣尚勇」遊行與總統府接見活動，郭俊麟因為早就有安排好行程，所以留在日本並未回國參與，但還是在網路上與隊友互動，心攜台灣的遊行現場。今（27）日下午，郭俊麟再次發文：「」，並用日文在迪士尼進行求婚，但仔細一看影片，卻發現對象竟是的陳冠宇，而且陳陳竟然也說「好」，但一結束後郭俊麟也尷尬到喊「走走走走」。曝光，再次引爆球迷笑瘋，「會不會太閃」、「請原地結婚」、「從此王子與王子過著幸福快樂的日子」、「冠宇那個嬌羞」。