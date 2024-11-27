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網紅「館長」陳之漢日前直播時自爆過去做球板（地下簽賭），更稱「我在賭博的時候，你還在媽媽10塊」。對此作家朱宥勳表示，不知道館長有沒有體會過「朝不保夕」，不知明早起來，王牌投手會不會突然被約談，要拿12強冠軍與球隊不涉入簽賭存續殘酷二選一，自己毫無疑問選擇好好打球、一直都在就好，而這一切都是因館長這種人，最後更稱館長很多言行他都不能接受，但從來沒有任何時候像現在感到那麼強烈的恨意，「我知道造成那一切的不只是你，但我現在也知道了，原來裡面有你」。對於館長自爆過去曾做過地下簽賭，對此朱宥勳說，不知道館長有沒有體會過一種感覺，叫做「朝不保夕」，看球資歷超過15年以上的台灣職棒球迷，很多都知道，那就是一種，不知道明天一早起來，支持的王牌投手會不會突然被約談的感覺，不知道主砲，是不是在哪個酒店被招待過，不知道今天義正嚴詞幹罵別人簽賭的，明天會不會就被檢調抄走，「也許明天，也許後天，你支持的球團會無預警解散」。朱宥勳解釋，球團不會明白講出原因，但你知道投資球團本來就是為了品牌形象，大老闆不願意花錢支持一個有簽賭醜聞的運動，是很合理的。甚至解散的球團還未必是有涉入簽賭案的，當然也可能某球團背後的金主，根本就被懷疑是為了簽賭而買球隊的，總之沒有什麼東西是可以確保的，一切堅固的東西都可能在下一秒煙消雲散，這種感覺就叫做「朝不保夕」。朱宥勳說，如果是沒有經歷過這一切的球迷，那很幸運，希望永遠都不要體會這種感覺，能想像上面講的情況，代入陳傑憲、古林睿煬、徐若熙、江坤宇等人這些名字嗎？那時候的自己，每次看到美國棒球電影裡，主角說他們從爺爺到孫子都支持同一支球隊，就覺得很想哭，很委屈，「天啊，我都不敢想我支持的球隊，到我30歲時還沒解散」。朱宥勳說，像自己這樣的球迷，也就因此產生了非常扭曲的「消費行為」，支持一支球隊，不純是因為他們會打球、戰績好，只要某球團表現出銳意改革，願意繼續投資職棒的態度，就會為了那個態度而消費。願意給球員複數年約？願意經營主場、經營二軍？操作啦啦隊，搶錢一樣出各種球員和啦啦隊周邊？都買爆。朱宥勳表示，自己平常是根本不追星也不買周邊的人，但只要踏入球隊主場，買什麼都不看價格，因為好怕好怕現在不買，明天就要消失了。自己也常跟朋友開玩笑，我們是長了一副資方腦袋的消費者，會因為球團認真想賺錢，而誇獎他們用心經營，這樣就會買單，戰績差也沒關係，「你們不要消失就好」。朱宥勳指出，什麼國際賽有沒有打贏，自己其實真的都隨便，當然十二強冠軍、完封日本可以讓他爽一輩子，但如果要在這些與球隊不涉入簽賭而存續之間，只能殘酷二選一，他毫無疑問選擇，冠軍可以不要沒關係，只要他們都好好打球、一直都在就好，而這一切，都是因為館長這種人，因為吳健保這種人，因為雨刷這種人。朱宥勳表示，全世界沒有一個有職棒的國家，比台灣球迷更能理解「朝不保夕」這四個字的重量，然後你說，你很認真看球，因為你當年在搞簽賭。自己過去雖然對館長很多言行都不能接受，但從來沒有任何時候，像現在一樣，感到那麼強烈的恨意，「我知道造成那一切的不只是你，但我現在也知道了，原來裡面有你」。