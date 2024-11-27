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網紅「館長」陳之漢25日直播自爆過去做過地下運動賭盤，並稱「我在賭博的時候，你還在媽媽十塊、七七乳加」，引發爭議；26日又稱自己是在開玩笑，是民進黨無恥造謠，獲小草支持；對此，政治工作者周軒表示，「台灣棒球迷的無情兇猛程度很快你們就要見到了。」館長自爆簽賭後，昨日再開直播表示，聊天室的人幾乎很多人的玩過、看過，「阿請問大家都要被關嗎 ? 阿我昨天晚上就笑談，結果就變成真的，跟大家講一下共同的回憶」、「我覺得民進黨有時候真的不要太無恥，無恥真的是、真的是不太好阿，你一定要這樣造謠，才能保住民進黨的皇位，我昨天就是跟大家開一個玩笑，然後跟大家講古早的事情」。針對館長的說詞，小草們也附和，稱「政府開放運彩還不是在賭」；周軒今（27）日在臉書上表示，「喔，現在小草在幫陳之漢辯護欸」，然後陳之漢現在說他前兩天都是在開玩笑的，民進黨不要造謠，「你們繼續啦沒關係，台灣棒球迷的無情兇猛程度很快你們就要見到了。」