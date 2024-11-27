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曾與中國國家領導人習近平競爭大位的中共政治局前委員、重慶市委前書記薄熙來，獨生子薄瓜瓜來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，將成為台灣女婿，中國國台辦發言人被問及相關問題時，不僅迴避提問，還稱「反對對此進行惡意新聞炒作」。中國國務院台灣事務辦公室週三（27）舉行例行記者會，國台辦發言人陳斌華針對多項「涉台事務」進行回覆，其中台灣媒體提問焦點之一為薄瓜瓜來台成婚的消息，中國媒體方面則對此噤聲未提。針對前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜來台成婚，陳斌華先以「你提到的那個婚姻」來指涉，完全迴避「薄瓜瓜」及「薄熙來」等字眼，僅表示「我們對此沒有評論」，並稱「反對對此進行惡意新聞炒作」。薄瓜瓜於本月13日抵達台灣，並在23日晚間與宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜，在新竹舉行婚禮。由於父親薄熙來及母親谷開來因案獲刑，在中國身分敏感，但薄瓜瓜來台成婚一事受到關注。然而，中國至今對此始終三緘其口，而陸委會則認證薄瓜瓜的陸配身分，未來也有機會拿到我國身分證。至於薄熙來未來若出獄，後申請來台探親，台灣是否可能成為中國貪腐高官的避風港？陸委會副主委21日受訪說，這些官員比較喜歡去美國，來台灣的不多，目前還沒有這個問題。