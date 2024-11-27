我是廣告 請繼續往下閱讀

由美國與法國共同斡旋的以黎停火協議生效，以色列與黎巴嫩真主黨於台灣時間27日上午10點停火。雖然停火協議生效是由現任美國總統拜登（Joe Biden）宣布，但川普的團隊表示，順利促成停火是川普替拜登政府帶來的好消息，是因為川普（Donald Trump）即將重返白宮，才讓各方都回到談判桌前。根據《美聯社》報導，被川普提名的新任國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）表示，川普向世界其他地區發出了明確的信號：混亂是不能容忍的。沃爾茲稱是因為川普總統，才讓各方都回到談判桌前，並補充說很高興看到中東局勢邁出緩和的一步。拜登政府一名高級官員表示，隨著談判展開，川普的國安團隊聽取了拜登政府的簡報。這位不願透露姓名的官員表示，即將上任的川普政府並未直接參與談判，但川普的團隊隨時掌握與跟進談判的內容與進度。拜登政府官員表示，「除非他們（指川普團隊）知道我們在做什麼，否則我們不會去做」。對於以黎停火協議的達成，共和黨參議員格雷漢姆（Lindsey Graham）表示，「感謝拜登政府在川普總統的支持下，為實現停火所做的辛勤工作」。無論如何，《美聯社》報導指出，在川普2.0時代偶爾顯得有些混亂的過渡時期，拜登政府與川普團隊在以黎停火一事上的彼此協調與合作，確實是引人注目的事例。