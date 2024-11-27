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▲盧秀燕於歐洲在台商務協會午宴中，以「魅力台中」進行專題演講。（圖／台中市政府提供，2024.11.27）

中火議題引發關注，行政院長卓榮泰接受專訪時，呼籲台中市長盧秀燕若有志未來往中央發展，應「展現氣度」。盧秀燕則在歐商協會的演講中，強調若不發展好的綠能，煤電就無法退場，因此，綠能與風電未來將是台中市新興的經濟發展產業，巧妙回應了卓榮泰的喊話。環境部10月30日通過台中電廠（中火）第二期新建燃氣機組計畫環評審查，台電擬新建4部燃氣機組，中火現有10部燃煤機組未來將有4部拆除、6部除役轉為國安緊急備用機組。由於燃氣機組第一期是「1氣換1煤」，盧秀燕無法接受中央「以6換4留6」的結論，事後卓榮泰親自南下溝通，與藍營議員不歡而散。Yahoo TV「齊有此理」日前專訪卓榮泰，今（27）日播出時談到中火議題，卓榮泰指此刻若說要多拆燃煤機組，將凌駕環評專家意見，民眾不願看到政治凌駕專業。主持人追問「是否有信心說服盧秀燕」時，卓榮泰表示完全了解地方首長以滿足市民為優先，但「任何一個有志於未來往中央發展的人，這時候就可以看出她的氣度，還有她的心理狀況」。盧秀燕中午出席歐洲在台商務協會的午宴，以「魅力台中」進行專題演講。餐會中有丹麥風電廠商提問，地方政府如何協助外商企業在地發展等問題。盧秀燕事後受訪時表示，促進台歐雙邊經濟發展，是市府與歐洲商會共同的目標，演講中除了介紹台中的投資環境，最重要的主題就是「談綠能、談風電」。盧秀燕說，這幾年台灣、台中深受能源問題之苦，比如說缺電、空污問題，如何找出好的綠能並發展建置，非常非常重要，「因為這個東西不做的話，煤電就沒辦法退場」。她指出這幾年歐洲在台中的主要投資項目就是風電，吸引德商西門子歌美颯、丹麥商沃旭、德商艾納康大舉投資，台中有天然的風場，岸上風電現在已經有61座，還繼續大量增加中，海上風電也很快會有，這是歐洲商會在台中投資的最大項目之一，在地方政府友善協助下，風電和綠能的發展，將繼光學、自行車、半導體、晶片、航太之後，成為台中市未來重要的、新興的經濟發展產業。