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▲燦赫（右）與秀賢（左）參加《K-pop Star 2》，最後獲得第一名，還獲得YG娛樂的賞識，簽下合約。（圖／取自燦赫 IG）

▲燦赫（左）與秀賢（右）雖然平時互相嫌棄，但兩人在關鍵時刻卻是彼此最重要的支柱。（圖／取自燦赫 IG）

出道10年的AKMU（樂童音樂家）是由哥哥燦赫以及妹妹秀賢組成，不僅創作出許多首朗朗上口的歌曲，推出第一張專輯《PLAY》時，更一舉拿下當年韓國音樂大賞「最佳流行專輯獎」，成為最年輕的獲獎者，兩人也在與經紀公司YG娛樂簽合約時，特別簽了「不整形合約」，堅決不整形。而兄妹倆時隔8年來台灣開演唱會，將於今（30）日在林口體育館開唱，《NOWnews今日新聞》特別為您整理出關於AKMU的5件事，帶大家一起認識這兩位超級實力派的創作型歌手。燦赫與秀賢的父母是傳教士，兩人在很小的時候便隨父母一起搬到蒙古傳教，但因為職業性質，父母的收入相當不穩定，最後甚至連學費都繳不出來，讓AKMU兄妹只能休學，改成在家中自學。不過自學讓兩人有更多時間探索自己的興趣，平時就會在家裡彈吉他和鋼琴，為此也在兩人心中埋下音樂的種子。2021年，年僅16歲的燦赫與13歲的秀賢一起參加節目《K-pop Star 2》，兩人憑藉精彩的唱歌技巧，以及獨特的作曲風格，最後獲得冠軍，並在隔年與YG娛樂簽約，時隔兩年才推出正規專輯《PLAY》，還獲得當年韓國音樂大賞「最佳流行專輯獎」，也是韓國史上最年輕的得獎者。在韓國，許多經紀公司都會在藝人出道前要求他們去整形，但AKMU兄妹倆曾經在節目《Healing Camp》提到，兩人的父母很喜歡他們的長相，再加上兄妹倆也希望維持自然的模樣，因此與經紀公司YG簽訂的合約中，白紙黑字的寫下不會接受公司安排的整形手術。燦赫與秀賢每次都會在節目、機場表現出互相嫌棄的樣子，但兩人在重要時刻也是彼此的頂樑柱，燦赫在入伍前就已經幫妹妹寫好2年份的歌，讓秀賢不會因為他有空白期，而秀賢則是感謝哥哥曾經在她陷入低潮、失眠時，給予無限的支持，兩人相愛相殺的互動也圈了無數粉絲。2014年4月7日AKMU就已經出道，不過一直以來都沒有粉絲名，是直到出道接近10週年，官方才悄悄公布兩人的粉絲名是由「AKMU」和「ACADEMY」組成的「AKKADEMY」，別具意義的名字讓粉絲超級感動。