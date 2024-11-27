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▲亞莉安娜（左）被稱演《魔法壞女巫》片酬是辛西亞艾利沃的10幾倍，網友為辛西亞不平，卻也有人逆風表示稱亞莉安那的強大號召，可以吸引到更多的觀眾。（圖／UIP提供)

根據百老匯超經典熱賣大戲改編的電影《魔法壞女巫》，上映後票房勇冠全美，3天賣破1億1200萬美元，是近日最風光的大片，但賣座開紅盤，相關話題不斷冒出來，終於也惹上麻煩。有傳片中扮演漂亮好女巫的亞莉安娜拿了1500萬美元的片酬，戲分最重的第一女主角、黑人女星辛西亞艾利沃酬勞才100萬美元，還不及兩位資深配角楊紫瓊與傑夫高布倫，招來網友的憤怒。電影公司只好回應，網路傳言並非事實，亞莉安娜與辛西亞的片酬是一樣多。根據演藝圈不成文的定律，男女演員合作就是拿「假戲真做」來炒話題，同性別的演員合作既然不太方便炒緋聞話題，就只好 「鬧不和」，尤其是女星聯手，最容易傳出這種事情。不過亞莉安娜與辛西亞卻一反常態，在宣傳期一直擺出「好姐妹」的樣子，網友卻還是不肯放過她們，也果真被找到一個很有說服力的方向：片酬過於不平均。身為樂壇小天后的亞莉安娜就算跨進影壇，拿到的仍是A咖巨星的價碼，而曾入圍奧斯卡影后的辛西亞，儘管演技與歌喉都備受肯定，畢竟全球知名度遠遠不及亞莉安娜，但她若是片酬只比亞莉安娜便宜一些，或許網友還能接受，現在是有10幾倍的落差，網友就覺得非常過分了。可是在爭議之中，也有人逆風而行，認為以亞莉安娜的號召力，能為《魔法壞女巫》帶進來票房肯定比辛西亞多非常多，拿到10幾倍的片酬也不至於不合理。眼看爭議越吵越兇，環球影業出面闢謠，強調兩位女主角拿到的錢是一樣多，可是一樣多是拿多少？環球並沒有詳細說明。