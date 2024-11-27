最近使用LINE有發現內建的表情貼被強制更新了嗎？日前LINE首度大規模的翻新內建表情貼，移除舊版本的表情貼，同時自動載入最新版本圖案，不少網友都驚喜發現新圖案，反應卻相當兩極，有人覺得「超級可愛」，「嘲諷感滿滿，好喜歡」，或是覺得帶有卡娜赫拉畫風，相反的有人覺得原版比較好看，哀求官方「不要改啊！」其實舊版本還是可以一鍵下載回來。
近日Threads上有不少脆友發現LINE內建表情貼不同了，確實，根據官方表示，這次的更新是LINE 內建表情貼首次大翻新，主要是依據用戶溝通習慣而進行變化，不只有經典人氣角色熊大、兔兔，愛德華和部長等角色都登場了，希望讓聊天室的對話可以更精準的貼近用戶的情緒。
這次的更新已經陸續更新到所有帳號上，但出現的時間可能會因設備而有差異，官方建議，為了可以更順暢地使用LINE應用程式，建議可以更新到最新版本。新版的表情貼網友的反應大不同，有人大讚「超可愛，很有卡娜赫拉的畫風」、、「改版我真的會笑死欸」、「天啊啊啊超級可愛」、「也太ㄎㄧㄤˉ了吧，很喜歡欸」。
此外，同樣的圖，每個人的解法都不同，有人覺得「新的表情貼嘲諷感滿滿，好喜歡！」，其中有一款眉毛長到太陽穴，網友認為「想用來嗆人」，覺得這波圖「醜到有點優秀」，還有兔兔的表情貼臉紅紅、嘟嘴有人就笑說「看起來好色」。
可愛又帶有一點無厘頭的新表情貼，不是人人都愛，有網友認為「原版比較好看，可以不要改嗎？」、「竟然變成即時通風格」、「嚇到，想說也太醜」、「很常用的數字、括號表情貼都不見了」、「可愛數字貼圖不見了」。其實舊版本沒有消失，但需要自己「手動」下載回來下載初版內建情貼路徑，只要透過智慧手機LINE開啟下載頁面（連結請點）即可找回最熟悉的初版LINE表情貼。
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這次的更新已經陸續更新到所有帳號上，但出現的時間可能會因設備而有差異，官方建議，為了可以更順暢地使用LINE應用程式，建議可以更新到最新版本。新版的表情貼網友的反應大不同，有人大讚「超可愛，很有卡娜赫拉的畫風」、、「改版我真的會笑死欸」、「天啊啊啊超級可愛」、「也太ㄎㄧㄤˉ了吧，很喜歡欸」。
此外，同樣的圖，每個人的解法都不同，有人覺得「新的表情貼嘲諷感滿滿，好喜歡！」，其中有一款眉毛長到太陽穴，網友認為「想用來嗆人」，覺得這波圖「醜到有點優秀」，還有兔兔的表情貼臉紅紅、嘟嘴有人就笑說「看起來好色」。
可愛又帶有一點無厘頭的新表情貼，不是人人都愛，有網友認為「原版比較好看，可以不要改嗎？」、「竟然變成即時通風格」、「嚇到，想說也太醜」、「很常用的數字、括號表情貼都不見了」、「可愛數字貼圖不見了」。其實舊版本沒有消失，但需要自己「手動」下載回來下載初版內建情貼路徑，只要透過智慧手機LINE開啟下載頁面（連結請點）即可找回最熟悉的初版LINE表情貼。