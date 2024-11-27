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國泰金控今（27）日舉行今（2024）年第3季法人說明會，由於累計前10月每股稅後獲利已賺破7元，對於投資人關心的股利政策，總經理李長庚表示，今年還剩1個多月，每天還是有很驚悚新聞事件干擾市場，假設到年底市場沒有大變動，「應當股利一定會比今年好」。由於今年配發現金股利2元，股息殖利率近4%，明年股利會不會有4字頭？他不敢說，只表示，「會盡量爭取及建議」。國泰金今年前3季稅後淨利1034億元續創同期歷年次高，每股稅後盈餘（EPS）6.78元，同時，受惠獲利挹注及金融資產評價回升，淨值9389億元亦創歷年新高．每股淨值56.7元。目前市價為66.5元，股價淨值比為1.17倍。而國泰金自結10月稅後淨利54.4億元，累計稅後淨利1086.4億元，EPS有7.13元，累計稅後淨利及EPS都創歷史次高紀錄。不僅如此，國泰金旗下子公司國泰世華銀行、國泰證券稅後淨利超越去年全年，創歷史新高；國泰產險及國泰投信稅後淨利創歷年同期新高，國泰人壽稅後淨利創同期次高。至於股利政策，國泰金財務長陳晏如表示，今年獲利跟去年全年整年是倍數成長，前10月每股盈餘來到7元以上，明年股利反應獲利績效的增長，並綜合考量包括同業水準、投資人期待及財務比例穩當性，會給予具有競爭力的股息殖利率水準，而且配發量能充沛，對於明年股利「正面樂觀」。國泰金總經理李長庚則進一步補充，財務長不敢打包票主要是今年還有1個多月，每天都還有很驚悚的新聞及標題，對市場干擾也很大，經理部門就是盡努力把績效做出來、獲利提高，但不是股利決定單位，只是提建議給董事會做決定。當然，假設從現在到年底沒有很驚悚標題影響資本市場，「應當股利一定會比今年好」，可是經理部門只有建議權，沒有決定權，這也不是他的權限，他不敢亂講，只能假設現在到年底，資本市場沒有大變動，「我想一定會好」，至於會好到哪？有沒有4字頭？「會盡量爭取及建議」。