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日本美女Coser「岡田ゆい」靠著傲人身材拍攝成人影片，吸引數十萬粉絲，不過，日媒報導，她涉嫌逃漏稅遭東京國稅局逮捕調查，本名和真實年齡雙雙被揭露，許多日本網友都不敢相信這名美女Coser竟然已經40歲。根據日媒TBS報導，來自神奈川縣「岡田ゆい」本名長嶋未久，現年40歲，過去幾年來持續透過在影片網站和社群上發布成人影片獲得收入，被發現從2020至2022年的3年裡，靠著拍攝Cosplay情色影片等方式，獲利超過2.13億日圓（約新台幣4200萬）。報導提到，岡田ゆい沒有提交最終納稅申報表，涉嫌逃稅約7800萬日圓（約新台幣1575萬），26日被東京國稅局逮捕調查。岡田ゆい曾推出過18禁寫真集，在社群平台X上擁有32.1萬人追隨，經常裸露傲人上圍，並提告角色扮演的成人影片讓訂閱會員購買。不過，岡田ゆい的真實年齡曝光後，引發許多日本網友在日媒相關新聞下方留言驚呼，「40歲了還能靠這個賺這麼多，某種程度上來說也算很神奇」、「40歲還能靠身材三年賺兩億，太強了」，「原來40歲，訂閱者會想知道嗎哈哈」、亦有人認為，近期FC2的創辦人也被逮捕，接下來相關產業要經營可能有點困難。