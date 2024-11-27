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這場勝利不僅鞏固了太陽在西區的競爭力，也凸顯了核心球員的重要性。Devin Booker 是太陽本場勝利的關鍵人物，他全場砍下26分，並送出10次助攻，帶領球隊在下半場掀起攻勢。Bradley Beal 和 Kevin Durant 各得23分，為球隊的勝利錦上添花。太陽在第三節徹底改變比賽局勢，單節以36：18大勝湖人，將比分拉開至98：78。期間，Devin Booker 一人獨得11分，而 Jusuf Nurkic 也貢獻10分，為球隊建立領先優勢奠定基礎。湖人方面，雖然在上半場與太陽僵持，但下半場表現低迷，尤其是外線手感冰冷，全場三分球34投僅中8，命中率僅23.5%。Anthony Davis 是湖人表現最穩定的球員，全場攻下25分、15個籃板，LeBron James 則拿下18分、8個籃板和10次助攻，然而他們的努力不足以扭轉頹勢。湖人目前已遭遇三連敗，暴露出明顯的防守問題。湖人目前的戰績為10勝7負，暫居西區第六名，雖然整體表現尚可，