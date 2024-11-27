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原勞動部長何佩珊因職場霸凌案而辭獲，由立委洪申翰接任，其不分區立委缺由王義川遞補。民進黨團幹事長吳思瑤今（27）日受訪時大讚，王義川是生力軍，並透露王未來在議場的座位就在民眾黨立委黃國昌正後方，一切都是天注定，「I'm watching you」，可以就近看管黃國昌。民進黨今召開中常會，吳思瑤於會後受訪表示，最近黨團日夜操勞，尤其《選罷法》、《憲訴法》都進入法案深水區，對於生力軍王義川將加入黨團，非常振奮。吳思瑤指出，本周有兩個令人振奮的消息，第一就是棒球，史上最強會長蔡其昌，黨團大家都引以為榮；第二，王義川即將成為生力軍，且未來王義川在議場座位，就在黃國昌正後方，換言之「I’m watching you」，一切都是天注定，可以就近看管黃國昌。吳思瑤認為，立法院的文書作業似乎慢了一點，稍後協商也會向立法院長韓國瑜提出，加緊作業，畢竟王義川是重要戰力，且29日中午就可能有議案要表決，不能少掉任何一席。吳思瑤指出，王義川擔任政策會執行長，也列席黨團會議，相信成為立委能立即上手，任何法案、預算可以快速掌握，「如果有人又不理性咆哮、議事不中立，就需要王義川挺身而出」。