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▲泰勒絲（右）和崔維斯凱爾西曾經一天到晚公開放閃，濃情蜜意都不避諱秀給外界看，現在卻被傳感情恐生變。（圖／美聯社／達志影像）

▲美式足球名將崔維斯凱爾西昔日是女友泰勒絲眼中的運動英雄，現在卻很討厭他的心直口快。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天之驕女泰勒絲，雖然累積了超過10億美元的傲人身家，卻也多了很多一般人沒有的困擾：所有生活細節都會被外界放大檢視，甚至到了讓她難為情的程度。她的美式足球名將男友崔維斯凱爾西，之前在與哥哥傑森一起主持的podcast節目中，被問到如何刺激已經沒什麼性生活的婚姻時，表示可嘗試角色扮演，或是用性愛玩具、還是浪漫一點，撒些花瓣之類的，搞不好能重新燃起愛火。聽來似乎沒太大的問題，卻被傳讓泰勒絲氣得要命，感到自己的隱私都被爆光。泰勒絲剛開始和崔維斯凱爾西在一起時，有如美國校園「運動英雄配人氣女王」的童話般戀情再現，贏得許多粉絲的認同，崔維斯的名氣也跟著飆高，雙方都有受到這段感情的幫助。眼看她都34歲了，如果要生兒育女、建立家庭，好像也沒有幾年能再拖，因而外界期待高大威猛的崔維斯就是她的真命天子，兩人也會找機會到對方的主場去聚會、放閃。如此這般過了一年多，「蜜月期」走進尾聲，開始多了些無法協調的雜音，特別是泰勒絲改變曾經高調談情的作風後，變得對隱私格外重視。崔維斯的性愛建議，固然沒有講明是「自己試過的辦法」，可是大眾聽完仍不難聯想到他的那些「角色扮演」、「性愛玩具」到底是用在誰身上？這對當事人之一的泰勒絲來說，真的非常尷尬也很不好意思。根據專門報導歐美名人與明星八卦的網站，泰勒絲現在開始覺得崔維斯已經不是當初眼中的威猛英武美式足球名將、而像個沒大腦的肌肉棒子，印象分數扣掉大半，她的粉絲也在擔憂崔維斯恐怕也不是她的真命天子。過往崔維斯就曾經有「過於直言不諱到不知輕重」的問題，使得泰勒絲遲遲不願意跟他走到下一個階段，尤其泰勒絲在粉絲面前營造出完美無瑕的形象，怎麼能夠讓他們與「角色扮演」或「性愛玩具」連在一起？她與崔維斯的戀情是否很快玩完，外界都在等著瞧。