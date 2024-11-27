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▲鄭雨盛先前宣傳和孫藝真合演的電影時，曾說出許多大尺度言論。（圖／孫藝真IG）

51歲韓國男神鄭雨盛近日爆出，和模特兒文佳菲未婚生子，不過他不願意娶女方，還疑似有一名穩定交往的女友，消息一出引起軒然大波。如今鄭雨盛過往發言也被放大檢視，發現他和孫藝真演出電影《腦海中的橡皮擦》時，訪談內容相當大膽，不僅提到自己會幻想在不同地點和女性發生關係，甚至被問到是否曾和合作的女藝人上床時，他也直接回應，「這問題有點為難，總之沒有和孫藝真睡過。」鄭雨盛2004年和孫藝真合演的經典電影《腦海中的橡皮擦》，當年他接受雜誌訪問時回答相當大膽，被問到是否受到女演員歡迎，他表示不太清楚自己散發著什麼魅力，不過有一點他認為很重要，就是對女性而言，內在吸引力比起胸部尺寸或雙眼皮更重要，更說「當你說話的時候，散發出來的氣味很濃，這比任何網襪還要性感。」鄭雨盛也提到，自己20幾歲時並沒有很認真看待女性，「那時候不只外表重要，氣氛也很重要，我記得我和她上床並不是因為看到女方的內在，而是我感覺到某個瞬間的吸引力。」接著鄭雨盛也被問到，是否有和合作的女藝人上床？他表示擔心會影響到其他女藝人，這個問題很難回答，「總之沒有跟孫藝真睡過。」當時鄭雨盛更大方坦承性幻想，想在不同的地方和女性發生關係，更直言想在酒吧廁所或其他地方嘗試。由於問題都相當辛辣，記者也好奇鄭雨盛不會生氣嗎？他反而認為「很好玩」，且其實渴望以開放的心態多說一點，可惜做不到，「希望有一天被問到『你和誰睡過？』我可以回答，『她和我睡過，不過很無趣』的話。」如今鄭雨盛爆出風波，過往訪談內容也被放大檢視。