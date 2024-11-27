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▲楊洋（左）和趙露思（右）曾合作拍攝古裝劇《且試天下》，因此傳出緋聞。（圖／《且試天下》微博）

▲楊洋與趙露思昔日拍攝時偷偷牽手、摸頭、打鬧的親密互動也被捕捉。（圖／翻攝自微博）

▲▼粉絲指出楊洋與趙露思當時擁有不少同款衣服、首飾、碗盤、鞋子等，就連生活照中的沙發、窗簾也全都一模一樣。（圖／翻攝自微博）

中國男星楊洋演出過《微微一笑很傾城》、《你是我的榮耀》走紅，是如今當紅的陸劇男神之一，不過每拍一部劇集，他都會與主演女演員傳出假戲真做的緋聞。近來中國娛樂主播「王大發」就在直播中爆料，稱楊洋曾和合作《且試天下》的女星趙露思有過一段情，此言一出影迷也火速「蒐證」，挖出了兩人當年的同款小物，親密互動的畫面也全被翻出。日前，中國娛樂主播「王大發」在直播中爆料，表示只要跟楊洋交往過的女演員就一定會爆火，先是舉出有「小劉亦菲」之稱的前女友王楚然為例，後又提到因《傳聞中的陳芊芊》走紅的趙露思，暗示她正是因為曾與楊洋交往過，事業運才越來越好，調笑楊洋將自己的「旺氣」都給了女朋友們。此言一出立刻在粉絲間掀起不小的討論，楊洋與趙露思昔日拍攝時偷偷牽手、摸頭、打鬧的親密互動也被翻出，還有粉絲指出兩人當時擁有不少同款衣服、首飾、碗盤、鞋子等，就連生活照中的沙發、窗簾也全都一模一樣，還在公開場合中「隔空」互穿情侶衣，甚至一度傳出雙方已經「見家長」，幾乎可以認定兩人正在熱戀。不過趙露思工作室隨即代表藝人出面澄清，表示切勿聽信謠言，直面打假戀愛的謠傳，楊洋則是未曾出面證實或否定。其實，楊洋雖為當紅男星，但出道至今緋聞卻沒有斷過，不只趙露思、王楚然，李沁、宋茜、張天愛、喬欣等多位女星都曾和他傳出戀情。如今舊事重提，有不少粉絲對這段緋聞紛紛出言反擊：「露思都澄清過了還想要她怎樣？」、「給女方的出場費節算一下」、「楊洋是準備上劇了嗎？開始買營銷了？」、「根本不認識這個主播感覺相信她老了會被騙買保健品。」