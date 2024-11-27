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▲首爾景福宮等知名觀光景點因白雪覆蓋吸引了許多遊客拍照留念。（圖／美聯社／達志影像）

韓國首爾週三（27）迎來罕見大雪，積雪深度突破16.5公分，刷新自1907年開始進行氣象觀測以來的11月歷史最高紀錄，這次的罕見大雪也導致當地交通大亂，多個機場航班取消或延誤，首爾市民生活受到廣泛影響。根據《韓聯社》報導，首爾鐘路區氣象觀測站的數據顯示，截至上午8時，積雪深度在上午7時達到16.5公分。這一數字不僅超越1972年11月28日創下的12.4公分紀錄，也是時隔52年後的再次突破。此外，城北區和江北區的積雪更是高達20公分以上，其他多個地區也普遍超過10公分，包括西大門區17.2公分、道峰區16.4公分、麻浦區14.1公分。韓國氣象廳分析，此次大雪是由於朝鮮半島北部形成的切斷低壓，將西部海域的降雪雲團帶至首爾及周邊地區，這類情況非常罕見，且預測降雪將持續至28日上午。這次大雪對韓國的交通運輸帶來了嚴重影響，韓國空港公社與仁川國際機場公司表示，截至上午9時，共有12班航班取消，38班延誤，而到了下午1時，取消航班數增加至72班，延誤航班達105班，其中仁川國際機場的1219個航班中，有8班取消、75班延誤。大眾交通運輸方面，地鐵尖峰時段因大雪有所延誤，許多地鐵月台上擠滿了趕時間的上班族，而部分地區因積雪道路濕滑，車輛通行速度顯著減緩，造成市內交通壓力增大。儘管大雪帶來交通不便，但景福宮等著名景點則因白雪覆蓋吸引了許多遊客拍照留念，呈現出與市區混亂截然不同的景象，不少外國遊客對於能見到罕見的大雪感到興奮。韓國氣象廳警告，降雪和降雨可能持續至28日上午，並建議市民注意保暖、避免不必要的外出，尤其是在結冰道路上行駛的車輛需格外小心。相關單位已啟動緊急應對措施，包括灑鹽防止道路結冰及增派公共交通工具，減少對市民日常生活的影響。