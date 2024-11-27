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▲賈永婕在101點燈「德杰集團，永婕同心」，提到老公王兆杰的公司被質疑是「公器私用」。（圖／賈永婕IG）

▲賈永婕中午開直播，針對外界質疑一一回應，過程中情緒激動落淚。（圖／擷取自賈永婕臉書直播）

女星賈永婕今年9月開始接任101董事長的職務，日前她在101點燈「德杰集團，永婕同心」，提到老公王兆杰的公司被質疑是「公器私用」，對此，她第一時間道歉，卻仍不斷延燒，今（27）日她開直播澄清，忍不住委屈落淚，自曝遭惡意爆料，有網友好奇：「擋了誰財路？」她也無奈回應，自己最近一直被威脅，「講出來我可能要被……」，心有疑慮。賈永婕遭指控不當開除員工，委屈表示這是惡意爆料，她去了解該名員工的意願和態度後，得到的都不是很正面的，但自認在所有處理過程是沒有瑕疵的，也一切都按照勞基法規定良性溝通處理，「只是我的作法不是符合他們的期望。」另外她也解釋，101大樓點燈打出「德杰集團 永婕同心」的原因，強調她在10月25日公司內部開會時提案是獲得一致通過。賈永婕指出，「如果有人要這麼惡意去爆料這件事，我認為我還是有責任出面澄清。」講到情緒激動處更忍不住泣不成聲，有網友因此在他的臉書貼文下方留言問道：「擋了誰財路，要講出來才有用。」希望賈永婕直接曝光對方身分，對此，賈永婕回應：「不要啦現在都被威脅了，講出來我可能要被……」，閨密郁芳也力挺好友到底：「對方嫉妒的心就是這麼明顯！對方小動作不斷，只有顯示出他的心胸狹小目光如豆。」事實上，賈永婕自從上任101董座之後就風波不斷，開記者會開天就失言，表示自己：「負責美麗時尚。」而總經理朱麗文負責專業精準，挨轟是「花瓶」，隨後又收到死亡威脅，甚至被詐騙集團盜用身分在臉書成立「賈董投資社團」，讓她名譽掃地，不堪其擾報警，沒想到如今又爆出「公器私用」，還以不當方式開除員工，一波未平一波又起。