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▲施薇亞克莉絲黛（右）在《艾曼紐1974》和女性也有親密激情戲，毫不設限。（圖／台北双喜電影提供）

▲《艾曼紐1974》畫面清涼養眼，呈現人體的自然美感。（圖／台北双喜電影提供）

問世50年後才終於能以一刀未剪、原汁原味版本在台上映的《艾曼紐1974》，將原本是模特兒的歐洲美人施薇亞克莉絲黛捧為世界影壇著名性感女神，她在片中演出大膽，先是純情人妻，到後來歷經一連串的情色冒險，和男性與女性都有親密關係，當年曾引人側目。台灣電檢委員對「艾曼紐」這3個字如臨大敵，片商送審了好幾集，不只一集被禁演，甚至被迫把片名改掉，才讓電檢委員在沒注意的情況下通過准映。《艾曼紐1974》將於29日（週五）起於全台上映，是4K修復版本，保留最完美的畫質。那時施薇亞克莉絲黛的表現不但轟動法國，在香港也能夠以修剪近20分鐘的版本通過上映，比起純粹「真槍實彈」的色情電影，《艾曼紐1974》其實劇情的比重仍不少，且施薇亞除了胴體的展現外，也有發揮演技的空間，尤其她被撩起情慾之火的曖昧神情，男性看了都難以招架，能在各地造成話題，也確實頗有道理。施薇亞在第4集中交棒給下一代，之後的續集也都有新人接手扮演艾曼紐，卻沒有一位有像她那麼熱烈的迴響，007情報員或許還能夠有人成功接棒，但在情色影片的領域，觀眾認定的「艾曼紐」就只有施薇亞一人。在台灣電檢尺度仍保守的年代，《艾曼紐》系列根本不可能通過，觀眾唯一看到施薇亞的機會，是她在商業主流影片如《國際機場第4集驚爆九重天》中扮空姐、包得緊緊才能夠過關。直到解嚴後電檢開放女性露兩點，片商才開始把《艾曼紐》片集引進台灣，然而電檢委員認定這系列就是渲染色情，怎麼都不准通過，片商被逼得請老外把片名中的「艾曼紐」英文字樣拿掉，改取了完全不相關的中文片名，委員們才沒有察覺、按照尺度規定讓它通過，「不小心」放行了艾曼紐來台，但卻已是非施薇亞主演的第6集。儘管《艾曼紐》成功在全球各地建立異色招牌，香港也曾經出過一部《香港艾曼妞》、由謝霆鋒的母親狄波拉主演，類似的「女性在異地的性冒險」模式電影，很多地區都曾拍攝，台灣仍是等到半世紀後的現在才能原貌上映，當年觀眾已老，新生代的影迷則可以見識上個世紀性感女神的誘人魔力。