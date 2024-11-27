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美國威斯康辛州（Wisconsin）沙瓦諾郡本月發生一起離奇的報案事件，一名10歲男童撥打911緊急電話求援，告知接線員自己有數學問題，遲遲無法解決，正當接線員苦惱該向誰求助的時候，正巧當地副警長在男童住處附近，親自登門幫男童解決作業問題。根據ABC報導，威斯康辛州沙瓦諾郡治安官辦公室一名911緊急電話接線員，近期接到一名10歲男童撥打的電話，但男童卻是打電話來尋求數學作業方面的幫助。沙瓦諾郡警長倫茨納 (George Lenzner)表示，這名孩子們在11 月15 日撥打了911後，聯繫了長期擔任調度員的克勞斯(Kim Krause)，她在告知孩子緊急專線不提供家庭作業協助後，仍表示願意提供協助。10歲男童在電話中表示他需要幫助解決的回家作業中的數學問題。並坦言自己的事情確實不是緊急事件，很抱歉浪費了時間，當克勞斯聽完男童的數學問題後，自認無法解決，試圖找到是否有人可以到家中幫助這名孩子。倫茨納提到，沙瓦諾郡治安官辦公室主要服務該地42,000 名居民，辦公室往往很忙，但當時副警長梅森（Chase Mason）正在附近，隨即登門為男童解題，儘管梅森坦言自己也不是很精通數學，但兩人共同解題，解決了男童的數學問題並告知他除非緊急狀況，否則不能隨意撥打緊急電話。倫茨納表示，警察的職責是幫助人們，他不希望年輕人害怕執法部門，希望他們繼續知道執法部門會幫助他們。