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美國總統當選人川普未上台先喊出將對加拿大、墨西哥課關稅25%、再對中國課徵10%關稅。當被問到川普2.0是否可打亂台商布局，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳今（27）日受訪表示，各界應該都有心理準備。黃志芳先表示，川普當選時各國都應該有心理準備，並透露在美國總統大選之前，台灣企業應都有針對民主黨、共和黨勝選作過沙盤推演跟預先研判。他也提到，川普當選後會對墨西哥跟對加拿大課徵高關稅，也並不讓人意外。據《經濟學人》研究機構「經濟學人智庫」（EIU）就公布「川普風險指數」（Trump Risk Index, TRI）。根據報告，該指數假設若川普當選，哪些國家會面臨最大挑戰，前三名是墨西哥的TRI高達71.4、哥斯達黎加為59.1、德國為52.9，而中國中國則有50.4，加拿大也約在50多左右，顯示這些國家在川普後會被針對也並不意外；至於哪些國家最不受影響，倒數三名為沙烏地阿拉伯、澳洲及波蘭。報告中提到，最受到美國貿易政策改變的國家分別為墨西哥、中國、加拿大、越南、德國及日本，台灣則是排行第7名。