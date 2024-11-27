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美國新當選總統川普將於明（2025）年1月20日上任，市場已開始擔心未來經濟及金融市場影響。對此，國泰金控總經理李長庚今（27）日在法說會後表示，聽到「川普」2個字不用發抖，有沒有川普都還是要過日子，也不用把川普當成洪水猛獸，川普就是務實的商人，什麼都想讓美國得到好處，也非常在意經濟發展及股市表現，如今他就是選上了，「未來4年必須與川普共舞，那就想辦法跳的優雅一點」，企業及投資人都要懂得趨吉避凶。李長庚說，其實有沒有川普還是要過日子，倒也不用把川普當成洪水猛獸，他的特點是決策很快，也很快改變，因此，在回應速度上必須要抓緊這個節奏，川普基本思維就是「美國要偉大」，希望取消群體協議，只要一對一，而且不能占美國便宜，只能美國占人家便宜，因此，對個別企業在關稅貿易制裁不是那麼直接，對國與國之間影響較大。若從川普2016年美國總統任內來看，李長庚說，川普在意經濟發展與股市表現，他的政策就是希望美股發展好，因加徵關稅讓股票跌2、3成，相信這不是川普要的，了解川普思維，知道他政策關鍵點，就要懂得趨吉避凶，他政策也轉換很快，若政策對股市變動大，調整也會很快。李長庚說，川普是務實的商人，什麼都想讓美國得到好處，因此，若以投資區域來講，就可預料美國是很好的選擇，因此，「聽到川普兩個字，不用發抖」，有沒有他還是要想辦法活下去，而且要活得好，如果可以因應比別人好，那更好。對於川普近期宣布，要對中國大陸、墨西哥、加拿大加徵關稅，李長庚覺得對墨西哥、加拿大課稅只是「項莊舞劍，意在沛公」，川普目標很明確就一個，若你跟那目標聯繫度越高，受魚池之殃就越高，短期投資人要會趨吉避凶，他政見競選政見很清楚，既然他選上了，「未來4年必須與川普共舞，那就想辦法跳得優雅一點」。至於明年經濟展望，李長庚認為，現在歐洲景氣相對較弱，中國大陸也偏弱，過去2、3年可看到一個「獨強」的美國，台灣受惠AI發展也算非常強，台股表現亦名列前茅，這是產業結構大調整時代，台灣目前也站在贏的這一邊，川普上任後會有很多新意義出現，世界在重構、產業也在變動，台灣企業競爭力及產業因應能力都很強，全球最強是美國經濟，台灣也跟上來，他樂觀看待台灣的經濟表現。