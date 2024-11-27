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美國候任總統川普（Donald Trump）正考慮於白宮設立「AI沙皇」（AI Czar）職位，以協調聯邦政策及推動人工智慧（AI）等新興科技的應用。《Axios》等美媒於本周報導指出，此舉旨在鞏固美國在AI產業的全球領先地位，同時促進聯邦政府與私營部門的合作。據悉，與川普要好的科技巨頭馬斯克（Elon Musk）並不會出任該職位。根據報導，熟悉川普內閣團隊的消息人士稱，「AI沙皇」的主要職責是集中資源，推動AI技術在能源、公共服務及政府效率等領域的應用，此職位可能與「加密貨幣沙皇」（Crypto Czar）合併，形成涵蓋多領域的新興科技領導角色。此外，該沙皇將與美國政府的首席AI官員合作，共同制定平衡監管與創新的政策框架，不過消息人士也稱科技巨頭馬斯克（Elon Musk）將不會出任該職位，而是以顧問身份參與相關決策，並與拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）等效率部負責人共同討論AI未來發展方向。美國智庫「數據創新中心」（Center for Data Innovation）對此回應，表示川普將AI列為議程首位的做法「合情合理」，並建議「AI沙皇」應專注以下兩大優先事項，一、促進政府機構廣泛採用AI解決方案，提升效率並確保責任制，二、透過平衡監管與支持創新的政策，確保美國在AI技術競爭中的優勢地位。數據創新中心認為，這些措施對實現川普第二任期的經濟目標至關重要，並有助於推動美國AI技術的全面應用。《Axios》指出，川普的新設計可能與拜登政府早前任命的首席人工智慧官員（Chief AI Officers）存在合作與競爭的關係，兩者皆聚焦於新興科技的規範與應用，但川普的「沙皇」職位更偏重於全面協調聯邦及私人資源。