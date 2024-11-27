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國際中心顏得智／綜合報導
美國總統當選人川普（Donald Trump)上週提名債券交易公司「建達」（Cantor Fitzgerald）行政總裁盧特尼克（Howard Lutnick）擔任美國商務部長，將領導關稅和貿易等議程。美媒富比世近期詳細介紹盧特尼克的背景，給予「華爾街公敵」的封號，並道出此封號的緣由。
根據富比世報導，建達的總部就設在世貿中心北塔頂部，911恐怖攻擊當天盧特尼克因為送孩子第一天去上幼稚園而逃過一劫，但包含他弟弟在內，當時被困在公司的658名員工因此喪生。這場悲劇後，他曾承諾將公司利潤的 25% 支持罹難者家屬，最終支付了 1.8 億美元，但一些批評者認為這筆金額相較於公司恢復獲利後的財務營收內容來看，顯得微不足道。
此外，富比世引述消息人士指出，盧特尼克的商業爭議不斷，包含壓榨員工，利用公司左手換右手交易瞞過投資人，與員工法律糾紛眾多，報導根據法院文件指出，他曾要求員工將薪資的一部分轉化為合夥人持股，但在員工離職時，卻以各種理由扣留他們的資金。這種做法讓許多人感到失望和憤怒。
報導指出，這些文件記錄可追溯至幾十年前，甚至有前員工直指他只有在想付錢的時候才會付錢，富比世也封他為華爾街公敵。