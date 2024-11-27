今年入秋後首波大陸冷氣團前來報到了！受乾冷氣團及強輻射冷卻加成影響，近期將出現明顯低溫，清晨及夜間時台灣本島部分地區平地最低氣溫，更可能將降至10度以下。對此，腔暨重症醫師黃軒發文示警，天氣變冷，猝死事件將會發生，當身體出現「3種症狀」記得立即就醫，同時分享度過寒冬的「自保法」。
為何天冷易發生猝死事件？醫曝關鍵成因
為何只要氣溫驟降，就容易出現猝死事件？醫師黃軒說明，寒冷會刺激交感神經，導致血管收縮、血壓急升，會增加心臟負擔，誘發急性心肌梗塞或腦血管疾病；再者，天冷會降低血液流速，當血液變得濃稠，容易形成血栓阻塞血管；對於長者及患有高血壓、糖尿病或心臟病者，因心血管功能較脆弱，更難以適應寒冷。
天冷身體出現異狀的訊號！出現3症狀立刻就醫別拖延
由於近期氣溫將驟降至10度，黃軒醫師提醒，如果出現以下症狀，應立即求助醫生，包含「突然胸痛或胸悶」、「呼吸困難或氣急促」、「感覺異常疲倦、頭暈或冒冷汗」等。
寒冷天氣不僅是生活挑戰，更是健康威脅。老人與慢性疾病患者應特別注意保暖與身體狀況，家人也應多加關心陪伴。
冷氣團強勢來襲！度過寒冬的自保法一次看
黃軒醫師也分享了好幾種實用的保暖方式，避免天冷影響身體太過劇烈。
1. 穿著合適
分層穿衣法：選擇保暖內衣，搭配羊毛或羽絨外套，保持身體溫暖且不悶熱。
注意四肢保暖：腳部與手部末梢血液循環差，可穿厚襪子與手套，必要時使用暖暖包。
2. 室內保暖
保持室內溫度：建議室內溫度維持在20-24°C，尤其夜間睡眠時不要過低。
避免冷風直吹：確保窗戶緊閉或使用遮風設施。必要時使用暖氣或空調。
3. 飲食調節
溫熱飲食：多喝熱湯、薑茶，攝取高熱量且易消化的食物，提升身體熱量。
補充營養：如維生素C和E，有助於增強免疫力。
4. 適度運動
每天簡單的伸展或室內活動能促進血液循環，但避免過於劇烈的運動，避免因心臟負荷過重而引發危險。
5. 特別提示給慢性病患者
定期監測血壓與血糖：特別是早晨時段，因為這是心血管事件高峰期。
按時服藥：勿因節日或天氣影響而中斷治療。
隨身攜帶急救藥物：如硝酸甘油或速效降壓藥。
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為何只要氣溫驟降，就容易出現猝死事件？醫師黃軒說明，寒冷會刺激交感神經，導致血管收縮、血壓急升，會增加心臟負擔，誘發急性心肌梗塞或腦血管疾病；再者，天冷會降低血液流速，當血液變得濃稠，容易形成血栓阻塞血管；對於長者及患有高血壓、糖尿病或心臟病者，因心血管功能較脆弱，更難以適應寒冷。
天冷身體出現異狀的訊號！出現3症狀立刻就醫別拖延
由於近期氣溫將驟降至10度，黃軒醫師提醒，如果出現以下症狀，應立即求助醫生，包含「突然胸痛或胸悶」、「呼吸困難或氣急促」、「感覺異常疲倦、頭暈或冒冷汗」等。
寒冷天氣不僅是生活挑戰，更是健康威脅。老人與慢性疾病患者應特別注意保暖與身體狀況，家人也應多加關心陪伴。
冷氣團強勢來襲！度過寒冬的自保法一次看
黃軒醫師也分享了好幾種實用的保暖方式，避免天冷影響身體太過劇烈。
1. 穿著合適
分層穿衣法：選擇保暖內衣，搭配羊毛或羽絨外套，保持身體溫暖且不悶熱。
注意四肢保暖：腳部與手部末梢血液循環差，可穿厚襪子與手套，必要時使用暖暖包。
2. 室內保暖
保持室內溫度：建議室內溫度維持在20-24°C，尤其夜間睡眠時不要過低。
避免冷風直吹：確保窗戶緊閉或使用遮風設施。必要時使用暖氣或空調。
3. 飲食調節
溫熱飲食：多喝熱湯、薑茶，攝取高熱量且易消化的食物，提升身體熱量。
補充營養：如維生素C和E，有助於增強免疫力。
4. 適度運動
每天簡單的伸展或室內活動能促進血液循環，但避免過於劇烈的運動，避免因心臟負荷過重而引發危險。
5. 特別提示給慢性病患者
定期監測血壓與血糖：特別是早晨時段，因為這是心血管事件高峰期。
按時服藥：勿因節日或天氣影響而中斷治療。
隨身攜帶急救藥物：如硝酸甘油或速效降壓藥。