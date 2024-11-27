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▲林襄以包頭造型出場，身穿藍色中華隊外套，上面就印有台灣精品LOGO。（圖／記者葉政勳攝）

譽為「產業界奧斯卡獎」的台灣精品獎今（27）日下午在南港展覽館2館舉行頒獎典禮。此次共有30件奪得金、銀質獎的台灣精品，主辦單位更邀請奪得2面奧運羽球金牌的李洋、王齊麟擔任頒獎神秘嘉賓，名副其實是「金牌頒給金牌」。外貿協會董事長黃志芳受訪說，台灣精品舉辦33年，一路創造許多世界級的品牌跟企業，對於台灣產品國際形象帶來相當大的貢獻。而這次獲獎作品都有三大特色，包括人工智慧、節能減碳及跨領域整合，更表示，許多台灣精品得獎業者都提到，只要獲得精品獎殊榮，跟國外客戶都會很好談。台灣精品的行銷方式也頻頻精進，包括過去台灣棒球比賽都可以看到啦啦隊穿上台灣精品服飾，包括外套及啦啦隊服。黃志芳說，今年參加19場重要展覽，包括台灣形象展、德國Medica等都有設立精品館，更有搭配運動行銷，吸引很多年輕運動族群。本屆台灣精品獎共有155家企業286件產品，經多元領域的評審從研發、設計、品質、行銷等四大評選面向嚴格檢視，脫穎而出獲得台灣精品獎的殊榮，成為台灣產業的傑出代表，並將以「台灣精品」作為共同品牌，進行國際行銷。其中，入圍第二階段台灣精品金銀質獎選拔的產品，通過來自美、英、德、日等國及我國專家評審的再次檢驗，最終由宏碁智醫股份有限公司、華碩電腦股份有限公司、巨大機械工業股份有限公司、明昌國際工業股份有限公司等企業之10件產品，榮獲金質獎的最高榮耀，另有20件獲得銀質獎。本屆獲獎產品中，資通訊產品突破5成，其中生成式AI訓練工作站與解決方案為新時代產物。其次為機械及零組件類、家用設備及五金建材類、精密儀器及醫療健康器材類；其他產業也憑藉資通訊產業的優勢，積極應用人工智慧、物聯網（IoT）等新興科技，推動各自領域的智慧化發展。例如健康醫療產業運用AI與物聯網技術，顯著提高健康檢測與護理工作的準確性，綠能技術及碳排放管理系統則呼應國際節能減碳的趨勢。