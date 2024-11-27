我是廣告 請繼續往下閱讀

2019年發生在台南市玉井區「真理佛堂前輩堂」縱火案，釀7死2傷慘劇，凶嫌曾文彥遭檢方求處死刑，一審法官認為他手段冷血殘酷且泯滅人性，判處死刑，案經上訴，台南高分院更二審，法官以其符合自首規定，改判無期徒刑；最高法院今（27）日駁回曾文彥及檢察官的上訴，判決無期徒刑定讞，曾文彥確定逃過死刑。最高法院新聞稿指出，參酌憲法法庭113年憲判字第8號判決（死刑案）精神，曾文彥罹患的反社會性人格障礙症，可涵攝於公政公約所稱「特殊障礙」類型，得將其視為迴避判處死刑的事由。此外，曾文彥行為適用自首減刑事由，無判處死刑的餘地，另審酌曾文彥的生活狀況、犯後態度及更生教化等一般情狀，以及被害人與罹難者家屬意見等，均無從再下修調整刑度。最高法院認為，基於應報與預防的刑法目的，並考量尊重生命權及矯正教化等刑事政策，必須對曾文彥長期監禁，才足以撫慰被害人及罹難者家屬的傷痛，兼以預防未來再犯重大犯罪及對社會的危險性。因此原判決無違誤，檢方上訴主張自首減刑不當，及曾文彥上訴主張他符合刑法第19條「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」，兩造上訴均無理由，據此駁回上訴，全案定讞。本案緣於2019年，原本居住在南市玉井區真理佛堂前輩堂的曾文彥，與前輩堂的張姓負責人的兒子有口角糾紛，曾男因此離開前，但曾男曾向張姓負責人表示欲回前輩堂，遭張男拒絕，曾男因而心生怨懟，起意放火。12月14日凌晨0點許，曾男先在台南市區，以2個各5公升的空油桶買汽油，搭計程車到玉井前輩堂，把汽油潑灑在前輩堂北棟內的1樓西側走道，以及通往1樓夾層的樓梯附近玄關，點火焚燒，北棟建物走道與樓梯處陷入火海，他的雙腳也被燒傷。住在北棟夾層的杜姓少年，當時聽聞有地板爆裂聲響，回頭見北棟建物1樓走道與玄關起火燃燒，大呼失火、拿臉盆裝水滅火，但無法撲滅。而住北棟1樓的張姓等6人，聽聞少年呼救聲後逃離；另2名住在北棟建物夾層的曾姓住民，從窗戶跳下逃離。住北棟建物夾層內的謝、吳、陳、馬、謝、高等6人走避不及，遭濃煙嗆昏命喪火窟；住在北棟1樓的陳姓住民送醫後，也因全身與呼吸道灼傷不幸身亡，全案共釀成7死2傷慘劇。曾男於2019年12月14日凌晨0點許，先在台南市區以2個各5公升的空油桶買汽油，搭計程車到玉井前輩堂，凌晨1點14分到達，把汽油潑灑在前輩堂北棟內的1樓西側走道，以及通往1樓夾層的樓梯附近玄關，再點火焚燒，北棟建物走道與樓梯處陷入火海，他雙腳也被火燒傷，徒步逃離現場。