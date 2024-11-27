我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫藝真站在餐車前害羞的比出愛心，還配文寫下感謝、貼上愛心的表情符號。（圖／yejinhand IG）

▲細心的玄彬選擇了兩人定情作《愛的迫降》中的劇照作為餐車佈置。（圖／kassette_truck IG）

▲玄彬還拉上愛子小豆子一起為「媽媽」打氣，旁邊放置的孫藝真美照上也用兒子的口氣喊話：「《無可奈何》劇組裡的叔叔阿姨們加油！」（圖／kassette_truck）

▲在定情韓劇《愛的迫降》中，飾演南韓財閥的孫藝珍（左）陰錯陽差與飾演朝鮮軍二代的玄彬（右）相戀，兩人從電視劇走到生活。（圖／tvN）

▲玄彬（左）與孫藝真（右）雖然被稱為「神仙眷侶」但其實兩人都相當低調，很少公開談及彼此。（圖／hyunbin_actor IG）

韓國影后孫藝真在2022與男神玄彬結婚，兩人婚後育有1子「小豆子」，低調的一家三口相當幸福溫馨，堪稱娛樂圈的模範夫妻。近來重返大銀幕的孫藝真開始了電影《無可奈何》的拍攝，玄彬也罕見公開秀恩愛，帶著兒子送上餐車應援慰勞辛苦拍片的妻子，餐車中細節滿滿的佈置，直接讓孫藝真嬌羞比心感謝，閃瞎劇組與所有影迷。孫藝真產後首度重返大銀幕，近來忙於拍攝電影《無可奈何》，23日時她在IG上曬出自己收到咖啡車應援的「認證照」，看起來相當開心的她站在餐車前害羞的比出愛心，配文寫下感謝與貼上愛心的表情符號。正當粉絲疑惑送禮者時，咖啡車業者偷偷出來爆料，表示這份禮物其實是老公玄彬為愛妻準備的。爽朗美麗孫藝真在車前狂拍多張認證照，咖啡車業者表示這是兩人結婚後首次送上應援車應援，玄彬為老婆準備了鯛魚燒、魚餅湯、美式咖啡等零食分送給劇組，幸福氛圍完全藏不住。應援餐車上的佈置也細節滿滿，不僅全都使用了兩人定情作《愛的迫降》中的劇照，玄彬還拉上愛子小豆子一起為「媽媽」打氣，在餐車橫幅上寫下：「XX家的紅豆餅（XX為小豆子本名）」，旁邊放置的孫藝真美照上也用兒子的口氣喊話：「《無可奈何》劇組裡的叔叔阿姨們加油！」雖然玄彬與孫藝真被全球影迷讚為「神仙眷侶」但其實兩人都相當低調，除非專訪提問否則很少公開談及彼此，難得的公開示愛也讓一大票被閃瞎的粉絲感嘆：「在一群亂搞的男星裡玄彬真的是清流」、「孫藝真果然沒看錯人，兩個人都好好」、「狗糧吃的好爽，《愛的迫降》真的是史上最強售後」、「我CP穩穩幸福中」、「太甜了看得心暖暖！」