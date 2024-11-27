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美國總統當選人川普從競選開始就揚言提高關稅，最新宣布將提高加拿大、墨西哥關稅至25%，並對中國加徵10%關稅，美媒指出，川普關稅戰對亞洲將造成衝擊，美國前十大進口國，亞洲就包辦6國，台灣也在內。根據CNN報導，美國2023年進口國前10名中，超過半數在亞洲，依序包含中國（2）、日本（5）、南韓（6）、越南（7）、台灣（8）與印度（9），第1名則為墨西哥。統計指出，中國出口額為5012億美金（約新台幣16.2兆元），佔中國總出口額的14.8%。日本則為1451億美元（約新台幣4.7兆元），約占日本總出口額的20.2%。韓國對美出口額達1163億美元（約新台幣3.7兆元）。越南對美出口總額總額為970億美元（約新台幣3.1兆元）。台灣在對美出口國之中排在亞洲第五，對美出口總額為762億美元（約新台幣2.47兆元），約占台灣整體出口總額的17.6%。CNN分析指出，亞洲國家在川普新一輪關稅戰中首當其衝，將對經濟造成連鎖反應，不過部分東南亞國家將因此受益。隨著美國試圖減少進口中國商品，對越南和泰國等國的貿易逆差正在增加。