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德國福斯汽車（Volkswagen）今（27）日宣布，將從中國新疆的烏魯木齊廠撤出，把工廠轉賣給中國國營的上海臨港經濟發展集團的子公司。理由是投資者不斷施壓，指控新疆有侵犯人權的行為，包括強迫勞動等等，要求福斯放棄當地業務。根據《路透社》報導，雖然北京否認有任何此類侵犯人權的行為，但多年來人權組織不斷關注新疆議題，也讓在新疆開展業務的企業跟著捲入爭議。福斯的烏魯木齊廠最初負責組裝業務，但在經歷裁員後，烏魯木齊廠如今只有200位員工，負責進行將車輛移交給經銷商前的最後品質檢查，工廠的重要性已經大大降低。福斯退出新疆之際，正值車市面臨激烈競爭與需求低迷的寒冬。福斯汽車在中國遭遇更低價的中國車企分食市場，而歐盟對中國電動車加徵關稅，也讓中歐之間的經貿關係陷入緊張。不過，福斯強調與中國上汽集團的合作關係將延長至2040年，福斯仍打算繼續經營中國市場，目標在2030年前推出18款新車型。